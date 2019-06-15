نبيل معلول يرشح الجزائر للتتويج بـ”كان 2019″

كشف الناخب التونسي السابق نبيل معلول، عن المنتخبات التي يرشحها للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، والتي تواجد ضمنها المنتخب الجزائري.

وفي حوار لقناة “صدى البلد” المصرية، رشح نبيل معلول، خمسة منتخبات، منها أربعة عربية، للتتويج بالطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2019.

ورشح المدرب السابق لنسور قرطاج، كل من مصر (البلد المنظم)، تونس، المغرب، السنغال، إضافة للجزائر، للتتويج بالتاج الإفريقي.

واعتبر نبيل معلول أن منتخب بلده تونس، يملك جيلا مميزا للغاية، وصل للمركز الـ14 عالميا، وفي حال تتويجه بهذه الدورة، سيكون الأمر جد منطقيا.