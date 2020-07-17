نبيل معلول يفاضل بين محرز وصلاح

أبدى المدرب التونسي، نبيل معلول، رأيه بخصوص نجمي الكرة العربية الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، ونظيره المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

وقال نبيل معلول، في تصريح لشبكة “بين سبورت”: “هناك أسبقية بشكل نسبي من قبل صلاح، بالنظر لمسيرته مع ليفربول”.

وأضاف: “ليس من السهل أن تكون لاعبا أساسيا ومميزا في اليريدز، رغم تواجد العديد من النجوم الكبار، كما أن صلاح حقق دوري أبطال أوروبا، والبريمرليغ”.

وتابع معلول: “محرز لاعب على مستوى عال جدا، لكنه لم يفرض نفسه في السيتي مثل صلاح، بسبب تواجد العديد من النجوم في مركزه مثل سيلفا، سترلينغ، وساني”.

وأردف الفني التونسي: “صلاح استطاع التحسن بشكل كبير مع ليفربول، ومستواه عال جدا، كما أن محرز، أصبح قريبا جدا من منافسه المصري”.

وأوضح نبيل معلول: “أنا أعطي كل ذي حق حقه في كرة القدم بشكل مباشر، دون التفكير في زعل أحدهما، لأنه يجب أن أتمتع بالمصداقية أمام الجماهير”.