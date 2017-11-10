كشف مدرب نصر حسين داي، نبيل نغيز، عن طموحه في العودة للعمل في المنتخب الوطني الجزائري كمدرب رئيسي.

وصرح نبيل نغيز لإذاعة “البهجة”: “لدي طموح في العودة لتولي تدريب المنتخب الوطني، وأنا أعمل على ذلك”.

وأضاف: “أرى نفسي مشروع مدرب وطني، بالنظر للخبرة التي اكتسبتها من خلال تدرجي في مختلف أصناف الكرة الجزائرية”.

وتابع: “أشرفت شخصيا على مباراة السيشل، بعد إقالة غوركيف، وبمساندة اللاعبين لي تمكنا من العودة بنتيجة إيجابية”.

وأردف مساعد الناخب الوطني السابق: “أكبر طموح بالنسبة لي هو نيل لقب رفقة المنتخب الجزائري”.

من جهة أخرى عاد نبيل نغيز للحديث عن الناخب الوطني السابق كريستيان كوركيف، معتبرا رحيله خسارة للكرة الجزائرية مصرحا

“الجزائر فقدت مشروع وطني حقيقي برحيل غوركيف، لأنه مدرب مكون وكان بإمكانه تقديم الكثير لكرة القدم الجزائرية”.