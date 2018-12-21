نبيل نغيز: ” سنركز على الهجوم رغم الفوز بثنائية في مباراة الذهاب”

إعتبر المدرب الجزائري لفريق شبيبة الساورة نبيل نغيز مباراة الأحد المقررة أمام إتحاد طنجة تعتبر مصيرية من أجل تأهل فريق الجنوب إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتحدث نبيل نغيز في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن مواجهة شبيبة الساورة أمام إتحاد طنجة المغربي قائلا:

“التحضيرات تسير في ظروف عادية ونحن نركز أكثر على الجانب البسيكولوجي، وأضن أن المباراة الثانية ستكون فاصلة، وسنركز على الجانب الهجومي من أجل مباغتة فريق إتحاد طنجة، وإن شاء الله نعود بتأشيرة التأهل من المغرب”

وأضاف: ” هدفنا الرئيسي منذ إنطلاق الموسم هو الوصول إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وإن شاء الله سنكافح من أجل الراية الوطنية”.