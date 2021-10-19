نبي الرحمة سمحٌ مع الأعداء لطيفٌ بالصحابة عليهم رضوان الله

حسن تعامله مع أصحابه:

من تعامله مع صاحبه وتقديره له أنه لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الفتح أتى أبو بكر بوالده أبي قحافة يقوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه” قال أبو بكر: “يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى إليه”

ومن حسن تعامله صلى الله عليه وسلم أنه من صنع له معروفاً دعا له وجازاه بالإحسان، فعندما وضع ابن عباس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له فقال: “اللهم فقه في الدين، وعلمه التأويل”

حسن تعامله مع أعدائه:

من فن تعامله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة أنه وضع ميثاقاً في غاية الدقة، وحسن السياسة، فألف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود وربط بينهم فأصبحوا به كتله واحدة يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة بسوء.

وفي معركة بدر عندما أسر المسلمون سبعين رجلاً من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: “استوصوا بالأسارى خيراً” فانظر إلى هذا التعامل مع أعداء محاربين يريدون أن يقضوا على الإسلام والمسلمين ويقول للصحابة: “استوصوا بالأسارى خيراً”

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