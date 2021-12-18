نتائج ابنك سيئة.. إليك طرق التعامل معها

هاهو فصل دراسي قد انتهى، وقد تحصل كل التلاميذ على نقاطهم ومعدلاتهم الفصلية، منهم من كانت نتائجه جيدا، فتجد الأولياء فريحين بها، ومنهم من تعثر وأُصيب بخيبة تثير الذعر في نفوس الأمهات والآباء لتحسين قدرته على التحصيل الدراسي، وذلك عن طريق.

1– معرفة السبب

مشكلة في الإدراك:

يعاني بعض الأطفال من قصور في الإدراك، مما يجعلهم مستواهم الدراسي أقل من أقارنهم بالمدرسة، وهذا يتطلب من الأباء التصرف بذكاء، وعرض الطفل على الطبيب النفسي، لمعرفة أين المشكل.

التعرض للتنمر:

فبسبب التعرض للتنمر أو الإيذاء النفسي، سواء من أقارنه ومدرسيه، يجعل الطفل ينفر من المدرسة، لذلك يمكن الاستعانة بالأخصائية النفسية ، للبحث عن الطريقة المناسبة التي تساهم في تعافيه .

الإهمال:

حيث يشعر بعض الأطفال بعدم الجدوى من استكمال الدراسة، لانشغالهم باللعب وممارسة التمارين الرياضية، ويمكن الكشف عن ذلك الأمر وذلك من خلال التحدث معهم ومع أستاذتهم بالمدرسة، لمعرفة أفكارهم ويمكن حل تلك المشكلة بزرع قيم العلم .

2- المصارحة

بعد تحديد السبب بوضوح، تأتي المرحلة الأهم، وهي مواجهة الطفل بوجود مشكلة، ولكن بطريقة لائقة، دون الاعتماد على طرق الترهيب والتهديد، حتى لا يأتي الأمر بنتائج عكسية، ويفضل الحديث معه خارج المنزل.

3- الدعم:

بعد الحديث عن المشكلة، حاولي أن تضعي بعض الحلول واجعليه يختار الأنسب له، وهنا يجب تشجيعه وتحفيزه على تنفيذ ذلك الحل، واجعليه يشعر بدعمك وأنه قادر على تحقيق ذلك، ومن المهم ألا يتم الضغط على الطفل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بل يكفي تذكيره بالأمر من آنٍ لآخر،

4- اجتياز مرحلة النكسة:

قد تهبط عزيمة الطفل ويشعر بالكسل، وهي مرحلة تسمى “النكسة”، وهي حالة طبيعية يمر بها الجميع، وقد تكون عابرة أو تمتد معه لعدة أيام،ولكي يتم اجتيازها، يجب أن يشعر الطفل بأن الفشل أمر طبيعي ويمكن اجتيازه، وقدمي لطفلك هدية وأخبريه أنك تشعرين به وتأسفين لحزنه.

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