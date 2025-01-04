نتائج الدور الـ32 من كأس الجزائر ومواجهات الدور الـ16

لُعبت اليوم السبت، الجزء الثاني من مواجهات الدور الـ32 لمنافسة كأس الجزائر، بإجراء 13 مواجهة.

وتأهل إتحاد الحراش على منافسه في هذا الدور، نصر حسين داي بهدف دون رد، ليتأهل للدور الـ16 لمواجهة شبيبة القبائل.

كما تأهل نادي مولودية وهران للدور الـ16 بعد الفوز أمام نادي إتحاد بشار الجديد في الدور الـ32. ليلاقي “الحمراوة” في الدور المقبل، إتحاد سطيف، المتأهل للدور الـ16 بعد الفوز أمام سيدي سعيد تلمسان بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

فيما نجم القليعة للدور الـ16 بعد إجتيازه نادي إتحاد النزلة بهدف دون رد، وسيواجه الفائز من مواجهة إتحاد بسكرة وشباب المشرية.

وفي مباراة أخرى، تأهل شبيبة بجاية إلى الدور الـ16 بعد الفوز في الدور الـ32 أمام إتحاد حاسي الرمل بهدفين مقابل هدف.

ليواجه النادي البجاوي في الدور القادم، نادي آمال العلمة المتأهل على حساب مولودية سيدي عبد المومن بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

وحقق نادي نجم مقرة بدوره التأهل للدور الـ16 من منافسة الكأس، بعد فوزه أمام مستقبل الرويسات بهدف دون رد، ليلاقي الفريق في الدور الـ16 الفائز من مواجهة إتحاد العاصمة أو أولمبيك المقرن.

وتأهل نادي مولودية البيض لدور الـ16 بعد الفوز أمام نصر الفجوج بهدف دون رد، ليلاقي الفريق في الدور الـ16، نادي تقرت المتأهل على حساب رائد بوقاعة بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

ولحساب الدور نفسه، ضمِنَ رائد القبة تأهله للدور الـ16، بعد الفوز في الدور الـ32 أمام غالي معسكر بهدفين دون رد. ليلاقي الفريق في الدور الـ16 نادي شبيبة الساورة.

وتأهل إتحاد الشاوية للدور الـ16، بعد الفوز في الدور الـ32 أمام وداد مستغانم بهدف دون رد. ليلاقي الفريق في الدور القادم إتحاد الكرمة.

كما تأهل شبيبة جيجل للدور الـ16. بعد الفوز في الدور الـ32 أمام مولودية بريكة، بهدفين مقابل هدف. ليلاقي الفريق الجيجلي في الدور القادم، وفاق سطيف.

وحقق مستقبل أرزيو التأهل للدور الـ16. بعد الفوز في الدور الـ32 أمام نادي شهداء الأبيض سيدي الشيخ بهدفين مقابل هدف. ليلاقي المتأهل من مواجهة أولمبيك آقبو وشباب قسنطينة.

للإشارة، تم تأجيل مواجهة شباب قسنطينة وأولمبيك آقبو لتاريخ 25 جانفي، بسبب إرتباطات “السياسي” في كأس الكونفيدرالية. وستلعب مواجهة إتحاد بسكرة أمام شباب المشرية، بعد غدا الإثنين.

فيما تم برمجة مباراة شباب بلوزداد و شباب الزاوية لتاريخ 7 جانفي، ولقاء إتحاد العاصمة أمام أولمبيك المقرن لتاريخ 16 جانفي.

فيما يلي مواجهات الدور الـ32 التي لُعبت أمس الجمعة والأندية المتأهلة للدور الـ16 من الكأس: