نتائج الدور 32 من كأس الجزائر و مواجهات الدور الـ16
إختتمت اليوم السبت، فعاليات الدور الـ32 من منافسة كأس الجزائر، حيث اكتملت أضلاع المتأهلين إلى الدور الـ16 بعد يوم حاسم.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
نادي بطيوة 0 - شبيبة الساورة 1
شباب أوراس باتنة – اتحاد عنابة 1 – 1 (3 – 1 بركلات الترجيح)
فوز فرندة 2 – 1 شباب ميلة
مولودية قسنطينة 3 – 1 شباب قايس
شباب عين تموشنت 1 – 0 اتحاد الهمايسة
شباب تسالة 0-0 شبيبة بجاية (8 – 7 بركلات الترجيح)
نجم بني ولبان 0 – 1 أمل بوسعادة
وفاق عين بنيان 2 – 1 شباب مشرية
جمعية عين الكرشة 1 – 0 نجوم الوسط إليزي
نجم بن عكنون 2 – 0 رائد عين الدفلى
اتحاد بشار الجديد 3 – 3 غالي معسكر (4 – 2 بركلات الترجيح)
وفاق سطيف 1 – 0 شباب بني تامو
مباريات الدور الـ16
01) شباب أوراس باتنة – نجم القليعة
02) نادي أتلتيك بارادو – إتحاد الفوبور قسنطينة
03) فوز فرندة – جمعية أولمبي الشلف
04) مولودية بريكة – مولودية سعيدة
05) إتحاد الحراش – شبيبة القبائل
06) إتحاد الجزائر – مولودية قسنطينة
07) أمل الأربعاء – ترجي مستغانم
08) شبيبة الساورة – جمعية الخروب
09) شباب قسنطينة – شباب عين تموشنت
10) إتحاد بشار الجديد – وفاق سطيف
11) شبيبة بجاية – وداد بوفاريك
12) أمل بوسعادة – نصر حسين داي
13) وفاق عين البنيان – شباب بلوزداد
14) جمعية عين كرشة – جمعية وهران
15) مولودية الجزائر – إتحاد خنشلة
16) نجم بن عكنون – فرفوس بئر العاتر
للإشارة، ستجرى مواجهات الدور 16 من منافسة كأس الجزائر يومي 11 و 12 ديسمبر الجاري.