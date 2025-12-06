نتائج الدور 32 من كأس الجزائر و مواجهات الدور الـ16

إختتمت اليوم السبت، فعاليات الدور الـ32 من منافسة كأس الجزائر، حيث اكتملت أضلاع المتأهلين إلى الدور الـ16 بعد يوم حاسم.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

نادي بطيوة 0 - شبيبة الساورة 1

شباب أوراس باتنة – اتحاد عنابة 1 – 1 (3 – 1 بركلات الترجيح)

فوز فرندة 2 – 1 شباب ميلة

مولودية قسنطينة 3 – 1 شباب قايس

شباب عين تموشنت 1 – 0 اتحاد الهمايسة

شباب تسالة 0-0 شبيبة بجاية (8 – 7 بركلات الترجيح)

نجم بني ولبان 0 – 1 أمل بوسعادة

وفاق عين بنيان 2 – 1 شباب مشرية

جمعية عين الكرشة 1 – 0 نجوم الوسط إليزي

نجم بن عكنون 2 – 0 رائد عين الدفلى

اتحاد بشار الجديد 3 – 3 غالي معسكر (4 – 2 بركلات الترجيح)

وفاق سطيف 1 – 0 شباب بني تامو

مباريات الدور الـ16

01) شباب أوراس باتنة – نجم القليعة

02) نادي أتلتيك بارادو – إتحاد الفوبور قسنطينة

03) فوز فرندة – جمعية أولمبي الشلف

04) مولودية بريكة – مولودية سعيدة

05) إتحاد الحراش – شبيبة القبائل

06) إتحاد الجزائر – مولودية قسنطينة

07) أمل الأربعاء – ترجي مستغانم

08) شبيبة الساورة – جمعية الخروب

09) شباب قسنطينة – شباب عين تموشنت

10) إتحاد بشار الجديد – وفاق سطيف

11) شبيبة بجاية – وداد بوفاريك

12) أمل بوسعادة – نصر حسين داي

13) وفاق عين البنيان – شباب بلوزداد

14) جمعية عين كرشة – جمعية وهران

15) مولودية الجزائر – إتحاد خنشلة

16) نجم بن عكنون – فرفوس بئر العاتر

للإشارة، ستجرى مواجهات الدور 16 من منافسة كأس الجزائر يومي 11 و 12 ديسمبر الجاري.