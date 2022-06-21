‫نتائج بين المتوسطة والممتازة في إجابات تلاميذ “البيام”

‫ أجمع عدد كبير من مصححي أوراق امتحان شهادة التعليم المتوسط،‫ على أن النتائج تراوحت بين الممتازة والمتوسطة،‫ حيث تم تسجيل علامة 20 من 20 في مواد الرياضيات،‫ الفيزياء والعلوم، كما تم تسجيل علامات تتراوح بين 9 و 15 في نفس المواد لنسبة كبيرة للتلاميذ.

‫وقال بعض الأساتذة المصححين في التصريح الذي أدلوا به لـ “ا‫لنهار”، إنه تم تسجيل أيضا علامات 5 من 20 فيما مواد الرياضيات،‫ الفرنسية والعلوم.

‫وقال أستاذ مادة الفيزياء إن إجابة التلاميذ لم تكن منظمة،‫ مما ساهم في إنقاص بعض النقاط،‫ خاصة ما تعلق بـ “الوضعية الإدماجية” التي كانت بسيطة،‫ إلا أن التلاميذ لم يفهموها جيدا،‫ وهذا اتضح من الإجابات التي قدموها في الأوراق.

هذا وأكد العديد من الأساتذة المصححين، بأن التلاميذ الذين تحصلوا على معدل أقل من 10 على 20، لديهم فرصة كبيرة للانتقال إلى الطور الثانوي، حسب النظام المعمول به في وزارة التربية الوطنية، حيث يتم جمع العلامة المحصل عليها في الشهادة مع علامة المراقبة المستمرة، وفي حال تحصل المترشح على معدل يفوق 10 من 20، فبإمكانه الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي ‪وسبق وأن أوضحت وزارة التربية الوطنية، أن التلاميذ الذين لم يتحصلوا على الشهادة ، يتم توظيف علامة المراقبة المستمرة السنوية مع العلامة المحصل عليها في الشهادة، ويقسم المجموع على اثنين، حيث إذا تحصل التلميذ على معدل20/10 فينتقل إلى السنة الأولى ثانوي‪.

‫سلم التنقيط النموذجي في صالح التلاميذ والاعتماد على المنهجية في الإجابة

للإشارة، كان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “أوناك” قد راسل رؤساء مراكز التصحيح، وقدم لهم سلم التنقيط الخاص بكل مادة، وأمرهم بالاعتماد عليه.

وتشير المعلومات المتوفرة لدى ‫”النهار‫”، بأن الديوان اعتمد على سلم تنقيط يستطيع التلميذ من خلاله الحصول على علامات لا بأس بها، في حال إن كانت النتيجة خاطئة، حيث يعتمد هذا السلم على الطريقة والمنهجية التي اتبعها التلميذ، ولا يعتمد على النتيجة في حد ذاتها، خاصة في المواد العلمية.