نتائج ضعيفة لتلاميذ الأولى متوسط والشعب الأدبية في المواد الأساسية

وزارة التربية تأمر بالشروع في عقد مجالس الأقسام بداية من اليوم

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بالإسراع في عقد مجالس الأقسام في حال انتهاء الأساتذة من تصحيح أوراق اختبارات الفصل الأول.

وكشفت وزارة التربية بأن مجالس الأقسام ستكون بداية من هذا الأسبوع، ليتم إعداد المعدلات النهائية وتحويلها إلى “الأرضية الرقمية” ليستطيع الأولياء استخراجها بطريقة إلكترونية.

وحسب النتائج الأولية لاختبارات الفصل الأول التي انطلقت عبر المؤسسات التربوية، فإن تلاميذ السنة الأولى متوسط حققوا نتائج ضعيفة في مواد اللغة الفرنسية والرياضيات والفيزياء، فيما حقق تلاميذ الطور الابتدائي نتائج حسنة، خاصة في الطور الابتدائي، أما الطور الثانوي، فقد عرفت المواد العلمية بالنسبة للشعب الأدبية نتائج ضعيفة جدا، على غرار الرياضيات، كما أن تلاميذ الشعب الأدبية سجلوا نقاطا ضعيفة في مادة اللغة الفرنسية.

أما بالنسبة للشعبتين العلمية والرياضية، فقد كانت النتائج مقبولة نوعا ما.