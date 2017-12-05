نتائج قرعة الدورالـ 16 من منافسة كاس الجمهورية

أسفرت قرعة الدور الـ 16 لمنافسة كأس الجمهورية لموسم 2017-2018 عن مواجهات حاسمة بين أندية القسم الأول في حال تأهلها إلى الدور الـ 16.

نتائج قرعة الدور الـ 16:

1-/ الفائز من مباراة د.تاجنانت – ش.العامرية / الفائز من مباراة م.سعيدة – رائد القبة

2- الفائز من مباراة ش.قايس – ش.حي موسى / الفائز من مباراة م.بجاية – ن.القليعة /

3- / الفائز من مباراة إ.عنابة – م.البيّض / الفائز من مباراة م.العلمة – ن.بارادو

4-الفائز من مباراة ش.بلوزداد – أ.غريس / الفائز من مباراة ايليزي – بئر العاتر /

5-الفائز من مباراة الزاوية – و.سور الغزلان / الفائز من مباراة مقرة – خنشلة /

6- الفائز من مباراة الجلبانية – الدار البيضاء / الفائز من مباراة ن.البسباس – واد سوف

7- الفائز من مباراة ش.القبائل – ن.بن عكنون/ الفائز من مباراة حجوط – واد رهيو /

8- الفائز من مباراة أ.بوسعادة – عين الصفراء / الفائز من مباراة م.الجزائر – و.تلمسان /

9- الفائز من مباراة بلخير – اولاد ميمون / الفائز من مباراة اسطاوالي – ا.المدية /

10- الفائز من مباراة عين ميلية – برج بوعريريج /الفائز من مباراة م.وهران – واد سلي /

11- الفائز من مباراة س.المحمدية – ش.الساورة / الفائز من مباراة و.سطيف – حاسي مسعود

12- عين تيموشنت – ا.البليدة / م.سطيف – ج.وهران

13/ الحساسنة – برحال / إتحاد بلعباس – هلال شلغوم العيد

14- ا.بسكرة – ش.سكيكدة / ن.تقرت – ا.الحراش /

15- إ.الجزائر – الفيرم / ش.قسنطينة – ن.حسين داي

16- س.غليزان – تلاغمة / م.وهران – واد سلي