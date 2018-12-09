نتائج قرعة الدور الـ 16 من منافسة كأس الجمهورية

أسفرت قرعة الدور الـ 16 لمنافسة كأس الجمهورية لموسم 2018-2019 عن مواجهات حاسمة بين أندية القسم الأول في حال تأهلها إلى الدور الـ 16.

1- الفائز من مباراة أمل بوسعادة-أولمبي بلدية بومهرة / الفائز من مباراة وفاق سطيف-أولمبي المدية

2- الفائز من مباراة مستقبل واد سلي-إتحاد عنابة/ الفائز من مباراة مشعل الصخرة-شباب بني ثور

3- الفائز من مباراة إتحاد حمام الشلالة-إتحاد خنشلة/ الفائز من مباراة أولمبي أقبو-نصر حسين داي

4- الفائز من مباراة إتحاد الجزائر-جمعية وهران/ الفائز من مباراة إتحاد بلعباس-مولودية شرشال

5- الفائز من مباراة إتحاد الأخضرية-شبيبة الساورة/ الفائز من مباراة شباب قسنطينة-رائد شباب بوقاعة

6- الفائز من مباراة مولودية باتنة-شباب بوقيراط/ الفائز من مباراة الملعب الإفريقي السطايفي-شباب قايس

7- الفائز من مباراة حمراء عنابة-شباب فيلاج موسى/ الفائز من مباراة رائد القبة-مولودية الجزائر

8- الفائز من مباراة غالي معسكر-أهلي برج بوعريريج/ الفائز من مباراة وداد تلمسان-إتحاد ذراع بن خدة

9- الفائز من مباراة سريع المحمدية-إتحاد سطيف/ الفائز من مباراة أمل غريس-شبيبة القبائل

10- الفائز من مباراة إتحاد بني دوالة-إتحاد تلمسان/ الفائز من مباراة إتحاد البليدة-نادي بارادو

11- الفائز من مباراة مولودية البيض-جمعية عين مليلة/ الفائز من مباراة شبيبة بجاية-شبيبة سكيكدة

12- الفائز من مباراة إتحاد الرمشي-مولودية العلمة/ الفائز من مباراة نجم مقرة-نادي عبد المالك رمضان

13- الفائز من مباراة شباب بلدية العباضلة-إتحاد الحراش/ الفائز من مباراة مولودية بجاية-أولمبي مقرن

14- الفائز من مباراة مستقبل رويسات-شبيبة تيارت/ الفائز من مباراة جمعية الأمن الوطني-شباب عين وسارة

15- الفائز من مباراة شباب باتنة-نجم بلدية البسباس/ الفائز من مباراة دفاع تاجنانت-شباب بلوزداد

16- الفائز من مباراة رائد عين الدفلة-تضامن سوف/ الفائز من مباراة مولودية وهران-أمل مغنية