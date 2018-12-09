نتائج قرعة الدور الـ 16 من منافسة كأس الجمهورية

أسفرت قرعة الدور الـ 16 لمنافسة كأس الجمهورية لموسم 2018-2019 عن مواجهات حاسمة بين أندية القسم الأول في حال تأهلها إلى الدور الـ 16.
1- الفائز من مباراة أمل بوسعادة-أولمبي بلدية بومهرة / الفائز من مباراة وفاق سطيف-أولمبي المدية
2- الفائز من مباراة مستقبل واد سلي-إتحاد عنابة/ الفائز من مباراة مشعل الصخرة-شباب بني ثور
3- الفائز من مباراة إتحاد حمام الشلالة-إتحاد خنشلة/ الفائز من مباراة أولمبي أقبو-نصر حسين داي
4- الفائز من مباراة إتحاد الجزائر-جمعية وهران/ الفائز من مباراة إتحاد بلعباس-مولودية شرشال
5- الفائز من مباراة إتحاد الأخضرية-شبيبة الساورة/ الفائز من مباراة شباب قسنطينة-رائد شباب بوقاعة
6- الفائز من مباراة مولودية باتنة-شباب بوقيراط/ الفائز من مباراة الملعب الإفريقي السطايفي-شباب قايس
7- الفائز من مباراة حمراء عنابة-شباب فيلاج موسى/ الفائز من مباراة رائد القبة-مولودية الجزائر
8- الفائز من مباراة غالي معسكر-أهلي برج بوعريريج/ الفائز من مباراة وداد تلمسان-إتحاد ذراع بن خدة
9- الفائز من مباراة سريع المحمدية-إتحاد سطيف/ الفائز من مباراة أمل غريس-شبيبة القبائل
10- الفائز من مباراة إتحاد بني دوالة-إتحاد تلمسان/ الفائز من مباراة إتحاد البليدة-نادي بارادو
11- الفائز من مباراة مولودية البيض-جمعية عين مليلة/ الفائز من مباراة شبيبة بجاية-شبيبة سكيكدة
12- الفائز من مباراة إتحاد الرمشي-مولودية العلمة/ الفائز من مباراة نجم مقرة-نادي عبد المالك رمضان
13- الفائز من مباراة شباب بلدية العباضلة-إتحاد الحراش/ الفائز من مباراة مولودية بجاية-أولمبي مقرن
14- الفائز من مباراة مستقبل رويسات-شبيبة تيارت/ الفائز من مباراة جمعية الأمن الوطني-شباب عين وسارة
15- الفائز من مباراة شباب باتنة-نجم بلدية البسباس/ الفائز من مباراة دفاع تاجنانت-شباب بلوزداد
16- الفائز من مباراة رائد عين الدفلة-تضامن سوف/ الفائز من مباراة مولودية وهران-أمل مغنية
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