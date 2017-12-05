نتائج قرعة الدور الـ 32 من منافسة كأس الجمهورية

أجريت قبل قليل قرعة الدورين الثاني والثلاثون والسادس عشر من منافسة كأس الجمهورية لموسم 2017/2018 والتي أسفرت على المواجهات التالية :

مباريات الدور الـ 32:

1- نجم مقرة- اتحاد خنشلة

2- اتحاد الاخضرية_ امل بال فودار (بلدية المحمدية)

3- مولودية وهران_ مستقبل واد سلي

4- شباب قسنطينة – نصر حسين داي

5- شباب قايس_ شباب حي موسى

6- شباب عين تيموشنت_ اتحاد البليدة

7- اتحاد بلخير – وفاق اولاد ميمون

8- جمعية عين مليلة_ اهلي برج بوعريريج

9- اتحاد الجزائر _ امل الفيرم

10- نادي سطاوالي _ اولمبي المدية

11- سريع المحمدية _ شبيبة الساورة

12- اتحاد حجوط_ شباب واد رهيو

13- نجم بسباس_ اتحاد سوف

14- سريع غليزان _ نجم تلاغمة

15- نادي تقرت_ اتحاد الحراش

16- مولودية البيض_ اتحاد عنابة

17- غالية عين الصفراء _ امل بوسعادة

18- مولودية الجزائر _ وداد تلمسان

19- دفاع تاجنانت _ شباب العامرية

20- مولودية الحساسنة _ مولودية برحال

21- مولودية سعيدة _ رائد القبة

22- نجم حي الوسط ريش اليزي – بئر العاتر

23- اتحاد بسكرة _ شبيبة سكيكدة

24- شبيبة القبائل- نجم بن عكنون

25- مولودية العلمة – نادي بارادو

26- اتحاد بلعباس- هلال شلغوم العيد

27- نجم القليعة – مولودية بجاية

28- وفاق سطيف _ مشغل حاسي مسعود

29- شباب بلوزداد _ امل غريس

30- شباب الزاوية_ وفاق سور الغزلان

31- ملعب سطيف _ جمعية وهران

32- شباب بوجلبانة_ شباب الدار البيضاء