نتائج قرعة الدور الـ 32 من منافسة كأس الجمهورية

أجريت قبل قليل قرعة الدورين الثاني والثلاثون والسادس عشر من منافسة كأس الجمهورية لموسم 2017/2018 والتي أسفرت على المواجهات التالية :
مباريات الدور الـ 32:
1- نجم مقرة- اتحاد خنشلة
2- اتحاد الاخضرية_ امل بال فودار (بلدية المحمدية)
3- مولودية وهران_ مستقبل واد سلي
4- شباب قسنطينة – نصر حسين داي
5- شباب قايس_ شباب حي موسى
6- شباب عين تيموشنت_ اتحاد البليدة
7- اتحاد بلخير – وفاق اولاد ميمون
8- جمعية عين مليلة_ اهلي برج بوعريريج
9- اتحاد الجزائر _ امل الفيرم
10- نادي سطاوالي _ اولمبي المدية
11- سريع المحمدية _ شبيبة الساورة
12- اتحاد حجوط_ شباب واد رهيو
13- نجم بسباس_ اتحاد سوف
14- سريع غليزان _ نجم تلاغمة
15- نادي تقرت_ اتحاد الحراش
16- مولودية البيض_ اتحاد عنابة
17- غالية عين الصفراء _ امل بوسعادة
18- مولودية الجزائر _ وداد تلمسان
19- دفاع تاجنانت _ شباب العامرية
20- مولودية الحساسنة _ مولودية برحال
21- مولودية سعيدة _ رائد القبة
22- نجم حي الوسط ريش اليزي – بئر العاتر
23- اتحاد بسكرة _ شبيبة سكيكدة
24- شبيبة القبائل- نجم بن عكنون
25- مولودية العلمة – نادي بارادو
26- اتحاد بلعباس- هلال شلغوم العيد
27- نجم القليعة – مولودية بجاية
28- وفاق سطيف _ مشغل حاسي مسعود
29- شباب بلوزداد _ امل غريس
30- شباب الزاوية_ وفاق سور الغزلان
31- ملعب سطيف _ جمعية وهران
32- شباب بوجلبانة_ شباب الدار البيضاء
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