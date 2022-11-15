نتائج قرعة الدور الـ16 لمنافسة كأس الجمهورية

جرت أمسية اليوم الثلاثاء قرعة الدور الـ16 من منافسة كأس الجمهورية نسخة 2022/2023.

وأسفرت عملية القرعة عن عديد اللقاءات القوية المُحتملة في حين ستكون هناك لقاءات متوازنة في هذا الدور.

إضافة إلى لقاءات آخرى مُحتملة في المتناول بالنسبة لبعض فرق الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى.

كما ستُلعب لقاءات هذا الدور بتاريخ 25 و26 نوفمبر الحالي، وجرى تحديد تاريخ 9 و10 ديسمبر لإجراء الدور الـ16 للمنافسة.

نتائج قرعة الدور الـ16:

الشباب الرياضي للأبيار/ اتحاد شباب سيدي سعيد يواجه الفائز من شباب الرياضي عزازقة / شبيبة قير

رائد شباب غرب وهران / جمعية الخروب يواجه الفائز من مولودية بريكة / أمل بئر بوحوش

شباب الزاوية / الشباب الرياضي لبلدية أدرار يواجه الفائز من أمل بوسعادة / الاتحاد السوفي

مشعل بلدية حاسي مسعود / نجم بوعقال يواجه الفائز من أكاديمية أمل المدية / نادي التلاغمة

اتحاد الشاوية / نصر حسين داي يواجه الفائز من شباب بلوزداد / مولودية العلمة

أمل الأربعاء / نادي غالية عين الصفراء يواجه الفائز من وفاق سور الغزلان / جمعية الشلف

اتحاد تبسة / شباب جيجل أو جمعية عين مليلة يواجه الفائز من اتحاد خميس الخشنة / اتحاد عنابة

مولودية وهران / أولمبي أقبو يواجه الفائز من مولودية باتنة / مولودية البيض

شباب فوبور قسنطينة / وفاق نادي واد السمار يواجه الفائز من ترجي مستغانم / وداد تيسمسيلت

صفاء الخميس / اتحاد بسكرة يواجه الفائز من شبيبة القبائل / شبيبة تيارت

أتلتيك بارادو / وداد مستغانم يواجه الفائز من / اتحاد النزلة / شباب قسنطينة

اتحاد خنشلة / ميثالية تغنيف يواجه الفائز من اتحاد مغنية / اتحاد العاصمة

هلال شلغوم العيد / وفاق سطيف يواجه الفائز من شبيبة الساورة / شبيبة بن داود

شباب المشرية / الشباب الرياضي لبلدية العيون يواجه الفائز من شباب تيموشنت / جيل برج منايل

شباب الرياضي للبرواقية / شباب عين وسارة يواجه الفائز من النجم الرياضي بسباس / اتحاد سدراتة

شباب الرياضي للميلية / نادي تقرت يواجه الفائز من نجم مقرة / مولودية الجزائر