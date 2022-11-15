نتائج قرعة الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية
جرت أمسية اليوم الثلاثاء قرعة الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية نسخة 2022/2023.
وأسفرت عملية القرعة عن عديد اللقاءات القوية في حين كانت هناك لقاءات متوازنة ولقاءات آخرى في المتناول بالنسبة لبعض فرق الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى.
كما ستُلعب لقاءات هذا الدور بتاريخ 25 و26 نوفمبر الحالي، وجرى تحديد تاريخ 9 و10 ديسمبر لإجراء الدور الـ16 للمنافسة.
نتائج قرعة الدور الـ32:
1/ الشباب الرياضي للأبيار/ اتحاد شباب سيدي سعيد
2/ اتحاد خميس الخشنة / اتحاد عنابة
3/ نجم مقرة / مولودية الجزائر
4/ اتحاد النزلة / شباب قسنطينة
5/ رائد شباب غرب وهران / جمعية الخروب
6/ شباب الزاوية / الشباب الرياضي لبلدية أدرار
7/ شبيبة الساورة / شبيبة بن داود
8/ مشعل بلدية حاسي مسعود / نجم بوعقال
9/ اتحاد الشاوية / نصر حسين داي
10/ أمل الأربعاء / نادي غالية عين الصفراء
11/ اتحاد تبسة / شباب جيجل أو جمعية عين مليلة
12/ مولودية وهران / أولمبي أقبو
13/ مولودية بريكة / أمل بئر بوحوش
14/ شباب الرياضي عزازقة / شبيبة قير
15/ اتحاد مغنية / اتحاد العاصمة
16/ شباب فوبور قسنطينة / وفاق نادي واد السمار
17/ صفاء الخميس / اتحاد بسكرة
18/ أتلتيك بارادو / وداد مستغانم
19/ شباب بلوزداد / مولودية العلمة
20/ أمل بوسعادة / الاتحاد السوفي
21/ اتحاد خنشلة / ميثالية تغنيف
22/ وفاق سور الغزلان / جمعية الشلف
23/ النجم الرياضي بسباس / اتحاد سدراتة
24 / هلال شلغوم العيد / وفاق سطيف
25 / شباب تيموشنت / جيل برج منايل
26 / أكاديمية أمل المدية / نادي التلاغمة
27 / ترجي مستغانم / وداد تيسمسيلت
28 / شباب المشرية / الشباب الرياضي لبلدية العيون
29 / شبيبة القبائل / شبيبة تيارت
30 / شباب الرياضي للبرواقية / شباب عين وسارة
31 / مولودية باتنة / مولودية البيض
32 / شباب الرياضي للميلية / نادي تقرت