نتائج قرعة الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية

جرت أمسية اليوم الثلاثاء قرعة الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية نسخة 2022/2023.

وأسفرت عملية القرعة عن عديد اللقاءات القوية في حين كانت هناك لقاءات متوازنة ولقاءات آخرى في المتناول بالنسبة لبعض فرق الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى.

كما ستُلعب لقاءات هذا الدور بتاريخ 25 و26 نوفمبر الحالي، وجرى تحديد تاريخ 9 و10 ديسمبر لإجراء الدور الـ16 للمنافسة.

نتائج قرعة الدور الـ32: