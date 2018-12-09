نتائج قرعة الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية

أسفرت قرعة الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية الجارية الآن، عن مباريات واعدة، ومواجهات قوية.

أمل بوسعادة-أولمبي بلدية بومهرة/ مستقبل واد سلي-إتحاد عنابة/إتحاد حمام الشلالة-إتحاد خنشلة/ إتحاد الجزائر-جمعية وهران/ إتحاد الأخضرية-شبيبة الساورة/ دفاع تاجنانت-شباب بلوزداد/ مولودية باتنة-شباب بوقيراط/ حمراء عنابة-شباب فيلاج موسى/ غالي معسكر-أهلي برج بوعريريج/ سريع المحمدية-إتحاد سطيف/ مولودية بجاية-أولمبي مقرن/ أولمبي أقبو-نصر حسين داي/ إتحاد بني دوالة-إتحاد تلمسان/ مولودية البيض-جمعية عين مليلة/ إتحاد الرمشي-مولودية العلمة/ شباب بلدية العباضلة-إتحاد الحراش/ مستقبل رويسات-شبيبة تيارت/ جمعية الأمن الوطني-شباب عين وسارة/ شباب باتنة-نجم بلدية البسباس/ إتحاد البليدة-نادي بارادو/وداد تلمسان-إتحاد ذراع بن خدة/مشعل الصخرة-شباب بني ثور/شبيبة بجاية-شبيبة سكيكدة/أمل غريس-شبيبة القبائل/الملعب الإفريقي السطايفي-شباب قايس/ مولودية وهران-أمل مغنية/رائد عين الدفلة-تضامن سوف/وفاق سطيف-أولمبي المدية/شباب قسنطينة-رائد شباب بوقاعة/نجم مقرة-نادي عبد المالك رمضان/إتحاد بلعباس-مولودية شرشال/رائد القبة-مولودية الجزائر.