نتائج قرعة الدور ال16 لمنافسة كأس الجمهورية

جرت أمسية اليوم الثلاثاء قرعة الدور ال16 من منافسة كأس الجمهورية لموسم 2019-2020 بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان.

النتائج الكاملة لقرعة الدور ال16:

الفائز من المباراة 4 “شباب ميلة-أمل بوسعادة” ضد الفائز من المباراة 15 “شباب هواري بومدين-شباب الزاوية”.

الفائز من المباراة 17 “ترجي قالمة-إتحاد الحراش” ضد الفائز من المباراة 24 “مولودية باتنة-إتحاد السوقر”.

الفائز من المباراة 14 “أتليتيك بارادو-بئر العرش” ضد الفائز من المباراة 19 “مولودية البيض-إتحاد الأخضرية”.

الفائز من المباراة 27 “وداد بوفاريك-إتحاد وهران” ضد الفائز من المباراة 8 “مولودية الجزائر-أولمبيك المقرن”.

الفائز من المباراة 10 “شباب أدرار – نادي بلدية تلاغ” ضد الفائز من المباراة 21 “جمعية عين مليلة- شبيبة القبائل”.

الفائز من المباراة 30 “أهلي البرج-إتحاد المشرية” ضد الفائز من المباراة 7 “جمعية الخروب-شباب برج منايل”.

الفائز من المباراة 18 “شباب المشرية / أولمبي أرزيو” ضد الفائز من المباراة 28 “إتحاد واد سوف / إتحاد بلعباس”.

الفائز من المباراة 25 “شباب بني ثور / إتحاد عنابة” ضد الفائز من المباراة 2 “فيلاج موسى / وداد تلمسان”.

الفائز من المباراة 13 “شباب قسنطينة-نجم مقرة” ضد الفائز من المباراة 16 “شبيبة الساورة – دفاع تاجنانت”.

الفائز من المباراة 12 “مولودية وهران-مستقبل شبيبة أرزيو” ضد الفائز من المباراة 11 “أمل غريس / الشعبة”.

الفائز من المباراة 22 “نادي لرجام / أمل ش العيد” ضد الفائز من المباراة 23 “شبيبة بجاية / وفاق سطيف”.

الفائز من المباراة 9 “شباب المرسى-وفاق سور الغزلان” ضد الفائز من المباراة 1 “نصر الفجوج- إتحاد بسكرة”.

الفائز من المباراة 32 “أمل الأربعاء-مولودية قسنطينة” ضد الفائز من المباراة 31 “برج صبات / نصر حسين داي”.

الفائز من المباراة 6 “جمعية وهران-أمل حيدرة” ضد الفائز من المباراة 3 “إتحاد العاصمة-إتحاد خنشلة”.

الفائز من المباراة 20 “أولمبي الشلف- إتحاد بني دوالة” ضد الفائز من المباراة 5 “إتحاد بومدفع- إتحاد تضامن سوف”.

الفائز من المباراة 26 “أولمبي المدية-مولودية بجاية” ضد الفائز من المباراة 29 “مثالية تيغنيف- شباب بلوزداد”.