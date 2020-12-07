نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

أسفرت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، عن مجموعات متوازنة والتي اقيمت اليوم بمدينة زيوريخ السويسرية.

المجموعة الأولى : البرتغال صربيا ايرلندا لوكسمبورغ اذرابيجان

المجموعة الثانية: إسبانيا، السويد، اليونان، جورجيا، كوسوفو

المجموعة الثالثة: إيطاليا، سويسرا، ايرلندا الشمالية، بلغاريا، ليتوانيا

المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، فنلندا، البوسنة والهرسك، كازاخستان

المجموعة الخامسة: بلجيكا، ويلز، التشيك، بيلاروسيا، إستونيا

المجموعة السادسة: الدنمارك، النمسا، إسكتلندا، الكيان الصهيوني، جزر فارو، مولدوفا

المجموعة السابعة: هولندا، تركيا، النرويج، مونتنيجرو، لاتفيا، جبل طارق

المجموعة الثامنة: كرواتيا، سلوفاكيا، روسيا، سلوفينيا، قبرص، مالطة

المجموعة التاسعة: إنجلترا، بولندا، المجر، ألبانيا ، أندورا، سان مارينو

المجموعة العاشرة: ألمانيا، رومانيا، أيسلندا، مقدونيا الشمالية، أرمينيا، ليشتنشتاين