نتائج قرعة كأس الرابطة

أجريت منذ قليل قرعة كأس الرابطة لهذا الموسم، والتي ستلعب بدلا من كأس الجزائر، بسبب الظروف الصحية المُرتبطة بجائحة كورونا.
الدور الأول
أولمبي المدية – جمعية الشلف
نصر حسين داي – جمعية عين مليلة
أهلي برج بوعريريج – مولودية وهران
نجم مقرة – شباب قسنطينة.
دور الثمن النهائي
سريع غليزان – الفائز من المُباراة بين البرج ومولودية وهران
وفاق سطيف – وداد تلمسان
إتحاد بسكرة – نادي بارادو
شبيبة القبائل – مع الفائز من مُباراة النصرية وعين مليلة
الفائز من مُباراة المدية والشلف – إتحاد بلعباس
إتحاد العاصمة – مولودية الجزائر
شباب بلوزداد – الفائز من مواجهة مقرة وشباب قسنطينة
شبيبة الساورة – شبيبة سكيكدة.
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