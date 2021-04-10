نتائج قرعة كأس الرابطة

أجريت منذ قليل قرعة كأس الرابطة لهذا الموسم، والتي ستلعب بدلا من كأس الجزائر، بسبب الظروف الصحية المُرتبطة بجائحة كورونا.

الدور الأول

أولمبي المدية – جمعية الشلف

نصر حسين داي – جمعية عين مليلة

أهلي برج بوعريريج – مولودية وهران

نجم مقرة – شباب قسنطينة.

دور الثمن النهائي

سريع غليزان – الفائز من المُباراة بين البرج ومولودية وهران

وفاق سطيف – وداد تلمسان

إتحاد بسكرة – نادي بارادو

شبيبة القبائل – مع الفائز من مُباراة النصرية وعين مليلة

الفائز من مُباراة المدية والشلف – إتحاد بلعباس

إتحاد العاصمة – مولودية الجزائر

شباب بلوزداد – الفائز من مواجهة مقرة وشباب قسنطينة

شبيبة الساورة – شبيبة سكيكدة.