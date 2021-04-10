نتائج قرعة كأس الرابطة

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نتائج قرعة كأس الرابطة
بقلم إسماعيل عشاش

أجريت منذ قليل قرعة كأس الرابطة لهذا الموسم، والتي ستلعب بدلا من كأس الجزائر، بسبب الظروف الصحية المُرتبطة بجائحة كورونا.

الدور الأول

أولمبي المدية – جمعية الشلف

نصر حسين داي – جمعية عين مليلة

أهلي برج بوعريريج – مولودية وهران

نجم مقرة – شباب قسنطينة.

دور الثمن النهائي

سريع غليزان – الفائز من المُباراة بين البرج ومولودية وهران

وفاق سطيف – وداد تلمسان

إتحاد بسكرة – نادي بارادو

شبيبة القبائل – مع الفائز من مُباراة النصرية وعين مليلة

الفائز من مُباراة المدية والشلف – إتحاد بلعباس

إتحاد العاصمة – مولودية الجزائر

شباب بلوزداد – الفائز من مواجهة مقرة وشباب قسنطينة

شبيبة الساورة – شبيبة سكيكدة.


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