نتائج كارثية للرياضة الجزائرية في اليوم السادس من الأولمبياد

تتواصل هزائم وإخفاقات الرياضيين الجزائريين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث شهد اليوم السادس من الألعاب إقصاءات بالجملة للرياضيين الجزائريين.

ففي منافسة التجديف، انهى الثنائي سيد علي بودينة و كمال آيت داود مسابقة زوجي سكيف رجال في المركز 17 من أصل 18 قارب، بعد حلولهما في المركز الخامس في النهائي C بتوقيت 6د 41ثا 62ج.م

وفي سباق الشراع أنهى الملاح الجزائري حمزة بوراس منافسات إختصاص RS:X في المركز الـ25 والأخير برصيد 260 نقطة، من جهتها أنهت بريشي أمينة المنافسة عند السيدات في المركز الـ27 والأخير برصيد 289 نقطة.

وفي الملاكمة أقصي بولودينات شعيب هو الآخر في الدور الثمن النهائي لوزن +91 كلغ رجال بعد إنهزامه أمام الأمريكي توريز جونيور ريشارد بنتيجة 0-5