نتائج كارثية للرياضيين الجزائريين في اليوم العاشر من الأولمبياد

تواصلت مهازل الرياضة الجزائرية لليوم العاشر على التوالي من الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ، والتي عرفت إقصاء ثلاث رياضيين في منافسات المصارعة وكانوي كاياك.

وإحتلت المصارعة الجزائرية خريس أميرة المركز الثامن والأخير في الدور الربع النهائي لسباق الكياك 200 متر بتوقيت قدره 48.306 ثانية، ثم احتلت أيضا المركز السابع و الأخير في سباق ربع نهائي الترتيبي بتوقيت 49.412 ثا

كما خسر المصارع آدم بوجملين أمام الإيراني سارفي (9-0) في فئة وزن 97 كغ ليقصى من الدور الثمن النهائي، نفس الشيئ بالنسبة للمصارع عبد الكريم فرقات الذي خصر في الدور الاستدراكي أمام الصيني ويلهان ليقصى هو الآخر من المنافسة.

.