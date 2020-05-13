نتائج مبشرة لتجارب على عقار لعلاج كورونا بروسيا

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن عقار فافيبيرافير، المرشح لعلاج فيروس كورونا المستجد، أظهر نتائج مُبشرة في التجارب السريرية.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن نتائج فحوص 60 في المئة من بين 40 مريضا بفيروس كورونا تناولوا أقراص فافيبيرافير، جاءت سلبية خلال خمسة أيام.

وأوضح ذات المتحدث، أن العلاج يمكن أن يقلص الفترة الزمنية اللازمة للتعافي من المرض إلى النصف.

وجرى تطوير دواء أفيجان، المعروف بشكل عام باسم فافيبيرافير، أواخر التسعينيات من جانب شركة اشترتها شركة فوجي فيلم فيما بعد.

وتُجري شركة جلينمارك فارماسيوتيكلز في الهند أيضا، تجارب على فافيبيرافير.

وتختبر روسيا، نماذج أولية للقاحات على حيوانات، في حين خصص صندوق الاستثمار المباشر أموالا لإجراء مزيد من التجارب محليا.