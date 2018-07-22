نتائج مبهرة في البكالوريا بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس

نجح كل تلاميذ المدرسة الدولية الجزائرية بباريس مالك بن نبي في امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2018.

و أشارت ذات المدرسة أن نسبة النجاح في المدرسة بلغت 100 بالمائة هذه السنة.

واحسن النقطان تحصل عليها التلاميذ الذين امتحنوا في فرع العلوم التجريبية و الآداب

هذه المدرسة التي افتتحت سنة 2001 من طرف الدولة الجزائرية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا.

تقدم نفس البرامج التعليمية لقطاع التربية الوطنية في الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي.

وتحقق المدرسة الدولية الجزائرية بباريس كل سنة نسبة نجاح معتبرة أكثر من 90 بالمئة في شهادة البكالوريا التي تفوق بكثير النسبة الوطنية.