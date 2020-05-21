نتائج مذهلة لبروتوكول علاجي جديد لفيروس كورونا

كشف المدير الطبي لمستشفى العزل في الباجور بمصر، محمود عبد القوى، عن اتباع بروتوكول علاجي جديد أدى لنتائج مذهلة.

وقال الدكتور خلال بث مباشر على “فيسبوك”، أن المستشفى أدخل بعض التعديلات على بروتوكول وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا، فهذا المرض لا يؤثر على المريض بشكل مباشر، ولكن يؤثر على الأوعية الدموية في الجسم، وخاصة الأوعية الدموية للرئة.

وأضاف المسؤول الصحي: “البروتوكول الذي يعملون به، حقق معدلات تحسن للمرضى عالية والحمد لله، وتحديدا في الحالات الحرجة، فالفيروس يؤثر على الأوعية الدموية، وهو ما ركزنا عليه في العلاج، من خلال علاجات تحسن من التهابات الأوعية الدموية، وتمنع التجلط”.

وأورد الدكتور، أن العلاج يتم عن طريق استخدام جرعات عالية من مذيبات التجلط، وهو ما حقق معدلات تحسن جيدة، مؤكدا أنهم سيقومون ببحث كامل عن إحصائيات المرضى وحالات التحسن، ولكن نتائج آخر 5 أيام مبشرة جدا.

وتابع ذات المتحدث: “استخدام أدوية السيولة، كانت نتائجها مرضية، وسنحاول تعميم هذا الدواء في البلاد حتى يستفيد الجميع، وسنعطى النتائج بعد 14 يوما”.

وأضاف الطبيب: “أدوية السيولة سهلت العلاج، حتى احتياجنا لأجهزة التنفس الصناعى لم يكن كبيرا، حيث احتاج مريض واحد فقط لجهاز تنفس صناعي من خلال أنبوبة حنجرية، وسيتم تعميم البروتوكول قريبا، بعد أن يكون معنا عدد حالات كاف للعلاج”.

https://web.facebook.com/watch/?t=331&v=593501538184096