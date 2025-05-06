نتائج مسابقة التوظيف..توضيح هام من سوناطراك

أصدرت شركة سوناطراك توضيحا لجميع المترشحين الذين شاركوا في المسابقة الوطنية التي تم تنظيمها. بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM).

وأكدت الشركة أن النتائج الرسمية للمسابقة ستنشر ابتداءً من تاريخ اليوم على مستوى الفروع الولائية للتشغيل. والملاحق المحلية للتشغيل التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل، عبر مختلف ولايات الوطن.

ودعت شركة سوناطراك جميع المترشحين إلى التوجه إلى هاته الفروع الولائية والملاحق المحلية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل. عبر مختلف ولايات الوطن من أجل الاطلاع على النتائج الرسمية.

وبهذه المناسبة، تجدد سوناطراك تهانيها لكافة الناجحين في هذه المسابقة، كما تُنوه بأن كل الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة سيتم الإعلان عنها لاحقا عبر القنوات الرسمية.