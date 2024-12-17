نتائج مسابقة التوظيف في قطاع التربية مساء اليوم

ستعلن اليوم، الثلاثاء، وزارة التربية الوطنية عن نتائج اختبارات القبول الكتابية لمسابقات التوظيف. على أساس الاختبارات.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإفراج عن القائمة الإسمية للناجحين سيكون في حدود الساعة 15 زوالاً.

ويتعلق الأمر بـ 6 رتب هي مشرف التربية، مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني، ملحق بالمخبر، وملحق رئيسي بالمخبر .

وسيتم الإعلان عن النتائج عبر على الحساب https://concours.onec.dz المنصة الرقمية الإلكتروني الخاص بكل مترشح.