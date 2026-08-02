نتائج مسابقة المحاماة.. هذا هو موعد إعلانها

أعلنت وزارة العدل، ممثلة في اللجنة المركزية للمسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، أن نتائج الاختبار الكتابي للمسابقة سيتم نشرها غدا الاثنين 3 أوت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت الوزارة بأن النتائج ستُنشر عبر مواقع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ومدرسة تكوين المحامين.

ويأتي هذا الإعلان عقب إجراء الاختبار الكتابي للمسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.