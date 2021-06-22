نتائج ممتازة في اللغة العربية والرياضيات لتلاميذ “البيام”

التصحيح الأول انتهى في انتظار الثاني

تسجيل نقاط جيدة في مادتي اللغة الفرنسية والفيزياء

انتهت المرحلة الأولى من عملية التصحيح عبر عدد كبير من مراكز تصحيح أوراق امتحانات شهادة نهاية التعليم المتوسط “البيام“، حيث سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية للتأكد من النقاط التي تم منحها للتلاميذ وإمكانية الانتقال إلى مرحلة ثالثة في حال تمت ملاحظة فرق كبير بين التصحيح الأول والثاني‪ .

وحسب مراجع “النهار”، فإن التلاميذ تحصلوا على نقاط ممتازة في مادة الرياضيات، كما أن عددا منهم فاقت نقاطهم 17 من 20، فيما كانت الغالبية تتراوح نقاطهم بين 12 و17 من ٢٠.

وكشفت ذات المراجع بأنه تم تسجيل بعض النقاط الضعيفة التي وصلت إلى 3 من 20، لكن هذه الحالات قليلة جدا مقارنة بالسنة الماضية‪ .

وما لفت انتباه المصححين هذا العام، هو التحسن الكبير في نقاط اللغة الفرنسية، حيث تم منح علامات ممتازة وصلت إلى 19 من 20، كما أن متوسط النقاط التي تم منحها في هذه المادة وصل إلى 14 من ٢٠.

وحسب مصادرنا، فإن بعض المصححين في نقاش حول “الوضعية الإدماجية” الخاصة بمادة الرياضيات، أين طالب البعض منهم منح علامة إضافية عن “القانون” الخاصة بالمسألة، فيما رفضه آخرون وطالبوا بوضع العلامة الموجودة في نموذج التصحيح فقط‪ .

وأضافت مصادرنا بأن العديد من الأساتذة في مواد التاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، انتهوا من التصحيح في المرحلة الأولى، ولم يلجأوا إلى المرحلة الثانية، عكس مادتي العلوم والتربية المدنية.

‪ هذا وأكد العديد من الأساتذة المصححين، بأن التلاميذ الذين تحصلوا على معدل أقل من 10 على 20، لديهم فرصة كبيرة للانتقال إلى الطور الثانوي حسب النظام المعمول به في وزارة التربية الوطنية، حيث يتم جمع العلامة المحصّل عليها في الشهادة مع علامة المراقبة المستمرة، وفي حال تحصل المترشح على معدل يفوق 10 من 20، فبإمكانه الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي‪ .

وسبق وأن أوضحت وزارة التربية الوطنية، بأن “التلاميذ الذين لم يتحصلوا على الشهادة، يتم توظيف علامة المراقبة المستمرة السنوية مع العلامة المحصّل عليها في الشهادة، ويقسم المجموع على اثنين، حيث إذا تحصل التلميذ على معدل ١٠ من ٢٠، فينتقل إلى السنة الأولى ثانوي.”