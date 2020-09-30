نتائج ممتازة للأدبيين والعلميين في “البكالوريا”

تلاميذ تحصلوا على علامات 18 و 20 في مادتي الرياضيات والفيزياء

نقاط الفلسفة في شعبة “الفلسفة” وصلت حتى 16 من 20

انتهى، أمس، الأساتذة المصححون من التصحيح الأول في بعض المواد، على غرار الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغتين الفرنسية والإنجليزية بالنسبة للشعب العلمية والأدبية، فيما لا تزال عملية التصحيح الأولى متواصلة في الشعب الأدبية، خاصة في مادة الفلسفة واللغة العربية، مع تسجيل نتائج جد ممتازة وصلت إلى 20 من 20 في مادتي الرياضيات والفيزياء بالنسبة للشعب العلمية وحتى الرياضية.

وحسب المعلومات التي جمعتها “النهار” من عدد من الأساتذة المصححين، فإن النتائج هذه السنة تكون ممتازة جدا في كل الشعب، خاصة بالنسبة للشعب الأدبية، التي عرفت فيها النتائج تحسنا كبيرا حتى في المواد العلمية، التي لم يكن يهتم بها التلاميذ.

وعلى سبيل المثال، تم تسجيل في هذه الشعبة علامات ٢٠ من ٢٠ في مادة الرياضيات، وهو نادر سابقا، كما تم تسجيل علامات وصلت حتى 16 من 20 في مادة الفلسفة.

أما بالنسبة للشعب العلمية والرياضية، فقد عرفت النتائج تحسنا ملحوظا، حيث تم تسجيل علامات ممتازة في المواد العلمية، على غرار 20 من 20 و 18 من 20، لكن العلامات كانت منخفضة نوعا ما في المواد الأدبية، خاصة اللغة الإنجليزية.

وقال مصحح اللغة الإنجليزية إن النقاط في هذه المادة لم تكن مثل السنة الماضية التي عرفت نقاطا حسنة، مرجعين السبب إلى صعوبة الأسئلة التي كانت مبهمة ومفخخة، حسبهم.

وحسب الأساتذة، فقد أظهرت النتائج تفوّق العلميين بنسبة كبيرة على شعبة الآداب والفلسفة مع تسجيل علامات مشرفة في بعض المواد العلمية، على غرار الرياضيات والفيزياء.

وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان في موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث أن المترشح مجبر على تدوين الرقم السري الخاص به ليتعرف بعدها على النتيجة، وسيتمكن الناجحون من استخراج كشوف النقاط الخاصة بهم ليتمكنوا من تسجيل أنفسهم في المؤسسات الجامعية، حسب تخصصهم.