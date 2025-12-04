نتائج مواجهات الدور الـ32 من كأس الجزائر

شهدت نتائج الدور 32 من منافسة كأس الجزائر، اليوم الخميس، العديد من المفاجآت، وتفاوتت مستويات المباريات بين مواجهات حُسمت بصعوبة وأخرى عرفت تفوقًا واضحًا للفرق المرشحة.

وحجز حامل اللقب، اتحاد الجزائر، مقعده في الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر، بعد تفوقه على نجم مقرة بملعب الإخوة بوشليق بالمسيلة. في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي والإضافي، قبل أن يحسمها أبناء “سوسطارة” بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وجاءت نتائج بقية المباريات على النحو التالي:

اتحاد الفوبور-قسنطينة يتأهل بعد فوز مثير على أمل متليلي الشعانبة بنتيجة 3–2.

وداد بوفاريك يوقع على فوز عريض بثلاثية نظيفة 3–0 أمام اتحاد النعامة.

أتلتيك بارداو يواصل تألقه بفوز مريح 3–0 على الشباب الرياضي أدرار.

أمل الأربعاء يطيح بـ مولودية سيدي علي بوسيدي بهدف دون رد ويعبر للدور 16.

جمعية الخروب يصنع أولى المفاجآت ويقصي أولمبيك آقبو بالفوز عليه بهدفين دون رد.

فرفوس بير العاتر يواصل المغامرة بفوز ثمين 2–0 أمام جمعية القادرية.

مولودية سعيدة تفوز أمام نادي التلاغمة بثلاثية نظيفة 3–0.

شباب بلوزداد تأهل أمس الأربعاء، للدور 16 بعد الفوز أمام أولمبي واد الفضة بهدفين مقابل هدف.

وستتواصل فعاليات هذا الدور، مساء اليوم، بإجراء مواجهتي شبيبة القبائل أمام مشعل حاسي مسعود، بداية من الساعة 17.45، بملعب حسين آيت أحمد.

ومواجهة مولودية الجزائر أمام مولودية البيض، بداية من الساعة 19.00، بملعب علي عمار.