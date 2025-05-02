نتائج باهرة للجزائريين في البطولة الإفريقية للمصارعة المشتركة

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن نتائج المشاركة الجزائرية لليوم الثالث ضمن فعاليات البطولة الإفريقية للمصارعة المشتركة.

وتألق الرياضيون الجزائريون بشكل لافت في المنافسة، أبرزهم عبد الرحمن يونس مزيتي الذي توج بالميدالية الذهبية في وزن 92 كغ لفئة تحت 20 سنة. بعد فوزه أمام مصارعين من المغرب ومصر في المصارعة الحرة.

كما توج أيضاً، أوصيف حسام الدين، بالميدالية الذهبية في فئة 86 كغ، ضمن منافسة المصارعة الحرة لفئة تحت 20 سنة.

وأهدى بن زميم وليد، صاحب الميدالية الذهبية في فئة 65 كغ.

من جانبه، توّج البطل سيساوي رضوان بالميدالية الذهبية في المصارعة الحرة في فئة 61 كغ تحت 20 سنة.

وفي فئة الإناث، أحرزت البطلة بورقبة ياسمين بذهبية فئة 72 كغ تحت 20 سنة.

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