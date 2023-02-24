نتفليكس تخفض أسعار اشتراكاتها

أعلنت شركة “نتفليكس” لخدمات البث، أمس الخميس، عن خفض أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان.

وتتطلع نتفليكس إلى الحفاظ على نمو المشتركين وسط المنافسة الشديدة والضغوط على إنفاق المستهلكين.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي نشرت الخبر لأول مرة. خفضت الشركة الأسعار في بعض البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية وآسيا.

وذكرت الصحيفة أن الأسعار انخفضت إلى النصف في بعض الأحيان، بحسب وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم نتفليكس “نستكشف دائما طرقا لتحسين تجربة أعضائنا. يمكننا أن نؤكد أننا نقوم بتحديث أسعار خططنا في بلدان معينة”.

وسبق أن وضعت الشركة هذا الشهر خططا لإلغاء مشاركة كلمات المرور للحسابات على منصتها للبث.

وأضافت الشركة حوالي 7.6 مليون مشترك في الربع الأخير من العام الماضي. بعد تراجع عدد المشتركين في النصف الأول من عام 2022 إذ استحوذ منافسون. مثل “بارامونت بلس” و”ديزني بلس” على عدد من المشتركين.

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