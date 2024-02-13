نتفليكس تكشف عن أول مقطع دعائي لفيلم حول الأمير أندرو

شاركت Netflix الصور الأولى من فيلم “Scoop” بطولة جيليان أندرسون وروفوس سيويل. والذي يعيد النظر في مقابلة الأمير أندرو الكارثية مع بي بي سي حول تورطه في قضية إبستين.

بعد The Crown، شاركت المنصة يوم امس الاثنين المقطع الدعائي الأول لفيلم Scoop عن الأمير أندرو. والذي من المقرر أن يصدر في 5 أفريل.

وفقًا لهذه الصور الأولى، يدور هذا الفيلم الروائي وراء كواليس المقابلة الكارثية التي أجراها دوق يورك في برنامج Newsnight. على قناة بي بي سي، عام 2019، حول تورطه في قضية إبستين.

ويلعب دور الأمير أندرو على الشاشة الممثل البريطاني روفوس سيويل. بينما تلعب جيليان أندرسون دور الصحفية إميلي ميتليس المسؤولة عن هذا التبادل التلفزيوني.

بعد تورطه في قضية إبستين، أجرى الأمير أندرو مقابلة مع بي بي سي عام 2019 لمحاولة إعادة تأهيل صورته واحتواء عدد التكهنات ضده.

لكن كان له في النهاية تأثير معاكس. حيث كان على ابن الملكة إليزابيث الثانية الانسحاب من الحياة العامة والشبكات الاجتماعية. كما جردته الملكة من ألقابه العسكرية في محاولة لوقف الفضيحة.