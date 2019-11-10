نتفليكس توقف خدماتها على عدد من الأجهزة من بينها سامسونغ

أعلنت المنصة الأمريكية الخاصة بخدمات البث التدفقي “نتفليكس”، بأنها ستوقف خدماتها على بعض الأجهزة القديمة، من بينها التلفزيونات الذكية.

وحسب ما نقله موقع سكاي نيوز العربية، عن “ذا فيرج”، فإنه إبتداء من الفاتح من ديسمبر المقبل، لن تعرض نتفليكس أي محتوى على بعض الأجهزة القديمة.

ومن بين هذه الأجهزة، التلفزيونات القديمة لشركتي “سامسونغ” و”فيزيو”.

ومن جهتها، أكدت شركة “سامسونغ” الخبر، بتوقف خدمة نتفليكس على أجهزة التلفاز القديمة الخاصة بها.

بينما قالت شركة “فيزيو”، أنها لن تدعم بعد الآن، خدمات نتفليكس.

وسيواجه مستخدمو الأجهزة المعنية، رسالة على شاشاتهم، تعلن توقف خدمة نتفليكس بشكل نهائي.

وحسب ذات المصدر، ستتوقف نتفليكس عن دعم كل الأجهزة القديمة مع مرور الوقت، وهو الأمر الذي سيعرضها لإنتقادات كثيرة، عل اعتبار أن الأشخاص يفضلون إستخدام أجهزة التلفاز للفترات الطويلة.