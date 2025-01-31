نتفليكس تُشوق للموسم الثاني من Wednesday

شوَّقت منصة “نتفليكس”، في فيديو دعائي جديد، للموسم الثاني من مسلسل الغموض والإثارة Wednesday، المقرر عرضه عام 2025.

وفي الفيديو الدعائي، سيجتمع نجما العمل جينا أورتيجا وهانتر دوهان، إذ يبدأ بلقطة من مستشفى “ويلو هيل” للأمراض النفسية. قبل أن تظهر وينزداي آدمز في أجواء يكسوها الظلام.

وشوهدت “وينزداي” تقف في مكان أشبه بزنزانة، ثم تُظهر اللقطة التالية “تايلر جالبين” مقيدًا بالسلاسل إلى الحائط.

وبحسب تصريحات المنتجين التنفيذيين آل جوف ومايلز ميلار، فإن هذا الموسم يعد برحلة أكثر قتامة وتعقيدًا تخوضها “وينزداي”.

وستتولّى جينا أورتيجا قيادة الموسم الثاني بدور “وينيزدي آدامز”. وسيعود كل من إيما مايرز بدور “إينيد سينكلير”. وجوي سانداي بدور “بيانكا باركلي”. وموسى مصطفى بدور “يوجين”، وجورج فارمر بدزر “أجاكس”.

ويتوسع عالم “Wednesday” في الموسم الثاني مع مجموعة من الشخصيات الجديدة المنتظمة في المسلسل.