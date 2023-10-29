نتنياهو: لم يحذرنِ أحد من المقاومة الفلسطينية والمخابرات تتحمل المسؤولية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليل السبت الأحد، أنه لم يتلق أي تحذيرات بشأن نية حركة حماس إشعال حرب ضد إسرائيل. ملقيا باللوم في فشل توقع هجوم الحركة المباغت وغير المسبوق في 7 أكتوبر على عاتق الإستخبارات.

وكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في موقع “إكس” (تويتر سابقا)، أن كل وكالات الإستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.

وذكر أن هذا التقييم الاستخباري قدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر. وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن نتنياهو يحمل المسؤولية في فشل توقع الهجوم خصوصا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”. ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار.

وعقد نتنياهو مساء أمس السبت أول مؤتمر صحفي منذ اندلاع الحرب بمشاركة وزراء في حكومة الحرب التي تشكلت عقب اندلاع الحرب مع حماس.

وخلال المؤتمر، رفض نتنياهو تحمل أي جزء من المسؤولية عن الفشل. متهربا من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن.

واكتفى بالقول “إنه بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة”.