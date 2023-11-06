نتنياهو يضع هذا الشرط لوقف إطلاق النار في غزة

وضع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، شرطا لوقف إطلاق النار في غزة، وهو عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر وعددهم أكثر من240.

وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب الكيان الصهيوني الأحد: “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم”.

وشارك آلاف اليهود، مساء السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس. مطالبينه بالتنحي عن منصبه بشكل فوري وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس إلى أهاليهم.

وكانت حركة حماس أسرت أكثر من 200 شخص، أثناء هجومها المباغت على الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي.