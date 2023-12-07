نتنياهو يعزي آيزنكوت: “أنا وسارة نشعر بالحزن الشديد لوفاة ابنك غال”

عزى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، غادي آيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق الذي فقد ابنه في معارك قطاع غزة.

وحسب إعلام عبرية، قال نتنياهو: “لانا وغادي آيزنكوت، سارة وأنا نشعر بالحزن الشديد لوفاة ابنك غال.”

وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني:”نبكي معك، كان غال محاربًا شجاعًا وبطلًا حقيقيًا”.

وللإشارة، أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم، مقتل نجل عضو مجلس الحرب ورئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي ايزنكوت في معارك قطاع غزة.