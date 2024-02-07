نتنياهو يوافق على وقف إطلاق النار بغزة

قالت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان”، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وافق على وقف إطلاق النار فى غزة.

وكشفت الهيئة، إن نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار بين مراحل تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”. وجاء ذلك في اتصال مع رئيس الموساد دافيد برنياع. أثناء الاجتماعات الاستخباراتية الرفيعة في العاصمة الفرنسية “باريس” في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن نتنياهو لم يتشاور بشكل مسبق مع أعضاء حكومة الطوارئ (كابينيت الحرب). الذين علموا بذلك بعد أن صادق نتنياهو على وقف إطلاق النار بين مراحل الصفقة.

لكن مكتب نتنياهو عقب على تقرير الهيئة بقوله: “تعليمات رئيس الحكومة لرئيس الموساد دائما هي إطلاع جميع أعضاء كابينيت الحرب والحصول على مواقفهم”.