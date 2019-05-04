نتيجة الإهمال واللامبالاة.. عمال وكالة “كناص” النعامة في إضراب ويطالبون برحيل المدير

دخل، اليوم السبت، عمال وكالة النعامة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء في حركة إحتجاجية تمثلت في توقف كلي عن العمل

بمديرية الوكالة وبجميع هياكل ومراكز الدفع على مستوى تراب ولاية النعامة، مطالبين برحيل مدير الوكالة نتيجة تفاقم الأوضاع،

حيث وصل الإنسداد إلى حد لايطاق بسبب تعسف مدير الوكالة عزوز بغداد الذي تم تعيينه على رأس الوكالة منذ أزيد من ثلاث سنوات

قادما من وكالة سعيدة والتي تم تحويله منها إثر إنتفاضة عمال الوكالة ضده، وحسب ما صرح به عمال وكالة النعامة الضمان الإجتماعي

فإن مدير الوكالة إرتكب مخالفات بالجملة كانت نتيجتها حرمان العمال من الإمتيازات التي منحتها لهم الإتفاقية الجماعية كالمنح والعلاوات

والحق في تجزئة العطلة السنوية إضافة إلى الحق في تعويض الساعات الإضافية وفق مانصت عليه الإتفاقية الجماعية،

ونتيجة لذلك شهدت الوكالة في عهده وبشكل غير مسبوق لجوء العمال للعدالة للحصول على حقوقهم،يضاف إلى ذلك التعسف في إصدار العقوبات التأديبية

فليست المرة الأولى التي يعاقب فيها عاملا هو في حالة تعليق علاقة العمل بوجوده في عطلة مرضية، وحسب عمال الوكالة

فإنهم يعانون ضغطا غير مسبوق وإهانات متكررة وفشل في تسيير الموارد البشرية،أدى في نظرهم إلى تراجع مرتبة الوكالة وطنيا في التحصيل،بعدما كانت وكالة النعامة يضرب بها المثل،

من جهتها هياكل الدفع تشكو من قلة تجهيزات المكتب والوسائل الضرورية للعمل رغم توفرها في المخزن وتركها عرضة للتلف أحيانا،

ومن جهة أخرى يرى إطارات بالوكالة أن تهرب المدير من توقيع الوثائق والمراسلات أصبح يشكل عائقا وعبئا على المؤسسة، كما نددوا بحرمانهم من حق إقتراحات الترقية الفردية

كما عملت به باقي وكالات الوطن، فغياب التحفيز والتشجيع وحرمان العمال من حقوقهم المشروعة كان له دور في حالة الغضب والإستياء.

هذا وقد ندد العمال بتخوف المدير من مراسلة المديرية العامة أوإشعارها بحقوق العمال التي تدخل في إختصاصها،ومنها تسوية أصحاب شهادات الماستر

وتسوية وضعية الشاغلين لوظائف المسؤولية وغيرهم، سلبية أدت بمجموع العمال إلى الإنتفاض في وجه الوضعية المتردية التي تعيشها الوكالة.

يجدر بالذكر أن مفتشية العمل لولاية النعامة، تقربت من ممثلي العمال المحتجين وأبلغتهم تصريحات مدير الوكالة

التي يقول فيها أن المدير العام للصندوق قد أبلغه أن قرار تنحيته من على رأس الوكالة قد أتخذ، وأن تبليغه رسميا بذلك مسألة وقت فقط،

وهو ما ورد في محضر إجتماع بتاريخ 02 ماي 2019 أشرف عليه المفتش الولائي للعمل لولاية النعامة.

وفي إنتظار ترسيم القرار من طرف المديرية العامة للصندوق تبقى مصالح المؤمن لهم إجتماعيا وأرباب العمل معطلة،رغم وجود الحد الأدنى من الخدمات.