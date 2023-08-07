نتيجة غير متوقعة لأعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل.. فرنسا تشتكي نقص الحاويات!

أعلنت فرنسا عن نقص صناديق القمامة في بعض البلديات بعد حرق المئات، خلال أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل.

في مقاطعة كارين في كوربيل إيسون (إيسون) ، اختفت الصفوف المعتادة من حاويات القمامة المشتركة. خلال أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل ، تم حرق 150 منهم.

حُرِمَت كوربيل إيسونيس من حاويات القمامة لأكثر من شهر حيث تتراكم القمامة على الأرض.

وقال مواطنون ” ليس لدينا خيار ، لا يمكننا الاحتفاظ بالقمامة في المنزل!” في مواجهة هذا الوضع ، بدأ السكان يفقدون صبرهم.

وأضاف آخر “الفئران غزت الأحياء هذا أمر غير مقبول نعاني من التلوث والروائح الكريهة لقرابة شهر”.

من جانبه ، ما زال برونو بيريو ، عمدة المدينة ، يكافح من أجل الحصول على حاويات: “أعترف لك. أنني أحد هؤلاء العُمد الذين لم يتخيلوا هذه العواقب. “نحن في فترة نفاد المخزون، بما في ذلك بسبب إغلاق الشركات التي تزودنا بالحاويات في أوت”.

ستظل هناك حاجة لعدة أسابيع لاستبدال جميع حاويات القمامة البالغ عددها 150 التي تم حرقها في كوربيل إيسون، وفقًا لرئيس البلدية. كما تواجه البلديات المجاورة مثل Grigny و Evry و Ris-Orangis هذا النقص. على مستوى مجتمع تكتل Grand Sud Paris ، حيث تم تدمير ألف حاوية خلال أعمال الشغب.