نجاة الفنانة المصرية منال سلامة وإبنتها من موت محقق!

تعرضت الفنانة المصرية، منال سلامة، لحادث مرور خطير مع إبنتها، بعد إنقلاب سيارتها بها.

وحسب موقع مجلة سيدتي، كشف المخرج عادل أديب تفاصيل الحالة الصحية لزوجته الفنانة منال سلامة، مؤكدا أن العناية الإلهية أنقذتها من موت محقق.

وأشار أديب، إلى أن منال وإبنتها تعرضتا لإصابات وكدمات متعددة، ولكن لا توجد إصابات خطيرة، وغادرتا المستشفى بالفعل بعد تلقي العلاج.

وعن تفاصيل الحادث، قال المخرج أن زوجته تفاجأت بإنفجار إطار السيارة الخاصة بها أثناء قيادتها للسيارة على طريق العلمين بمنطقة وادى نطرون.

وتم نقل الفنانة لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وبعد الخضوع للفحوصات غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها مع نصيحة بالخضوع للراحة.