نجاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب من الموت المحقق

نجا الممثل والمخرج المصري، زكي فطين عبد الوهاب، من الموت المحقق بعد تعرضه لهبوط حاد في ضغط الدم، أصيب به بسبب الحزن.

ويشكو الفنان من “الإفلاس”، بعد منعه من التعاقد على بطولة أي عمل فني في موسم دراما رمضان 2020، لانخفاض مناعته وزيادة احتمالات وفاته بفيروس كورونا.

وروى زكي، تفاصيل نجاته من الموت عبر حسابه بموقع الفايسبوك قائلا: “أنا تعبت قوى امبارح وجاري أنقذني، دخلت أنام وصحيت مفزوع، دايخ ومش قادر آخد نفسى، ضغطي كان مرتفع، وحسيت راح موت”.

وأضاف الفنان: “الحمد لله أن جاري كان صاحي وجابلي دواء من يرفع الضغط، في النهايه، الصحه الصحه الصحه وملعون ابو الفلوس”.