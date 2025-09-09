نجاة الوفد القيادي لحماس من الهجوم الإسرائيلي بالدوحة

قال مصدر قيادي في حركة “حماس”، إن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية نجا من الهجوم الذي استهدف مواقع قيادة الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أثناء اجتماعه في الدوحة، اليوم الثلاثاء. وقد أدانت دولة قطر هذا الاعتداء مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

وقال مصدر قيادي في حماس، إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو “هاجم بشكل دقيق قيادات حماس” في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وأضاف أن المستهدفين بالهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن إسرائيل هاجمت عددا من قيادات حماس في قطر من بينهم خليل الحية وزاهر جبارين. كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الهجوم استهدف أيضا خالد مشعل.