نجاة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة إغتيال

نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة إغتيال بواسطة طائرة مسيّرة مفخّخة استهدفت فجر الأحد مقرّ إقامته في بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، إنّ رئيس الوزراء تعرّض فجر الأحد لمحاولة إغتيال فاشلة. بواسطة طائرة مسيّرة مفخّخة، استهدفت مكان إقامته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، مؤكّدة أنّه لم يصب بأذى وهو بصحة جيّدة.

ويشهد محيط المنطقة الخضراء التي تضمّ أيضاً سفارة الولايات المتحدة، تظاهرات وإعتصامات، منذ أسبوعين، لمناصرين لفصائل موالية لإيران. رافضين لنتائج الإنتخابات النيابية، تطورت الجمعة إلى مواجهات مع القوات الأمنية توفي على إثرها شخص وأصيب 125 آخرين. كما تتعرض ذات المنطقة أحيانا لقصف الصواريخ.

كما ذكرت بعض المصادر الأمنية، أن القوات الأمنية منتشرة في المنطقة، تقوم بالإجراءات اللازمة. بصدد هذه المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء.

الكاظمي يطمأن الشعب العراقي

وسارع الكاظمي إلى طمأنة العراقيين على سلامته ودعوتهم للتهدئة بعد الهجوم الذي أعقب مواجهات اندلعت الجمعة بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران. كانوا يحتجّون على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية التي تصدّت لمحاولتهم إقتحام المنطقة الخضراء. حيث يعتصمون أمام اثنتين من بواباتها الأربع منذ أكثر من أسبوعين.

كما قال في تغريدة على تويتر “أنا بخير والحمد لله وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق”. مضيفا أن :”صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتزّ شعرة في ثبات. وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه”.

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