نجاة شاب من عملية قتل بعد اختطافه ببلدية العقلة في تبسة

تعرض شاب في العقد الثاني من العمر ببلدية العقلة بولاية تبسة،إلى عملية اختطاف على متن مركبة من طرف 3 أشخاص.

حيث تم تعنيفه ومحاولة قتله حسب الشكوى التي تقدم بها أمام النائب العام لدى مجلس القضاء والفرقة الإقليمية للدرك الوطني.

هذه الأخيرة باشرت إجراءات التحقيق والتحري أين تمكن عناصرها من توقيف المشتبه بهم،وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الشريعة دائرة الاختصاص.

قبل أن يتم تحويل ملف القصية وتسليمه إلى قاضي التحقيق حيث أمر بايداعهم الحبس المؤقت.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق والسماع ومعاينة الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الشرعي.

والتي تثبت عجزا طبيا بـ 18 يوما وذلك عن تهمة الاختطاف باستعمال مركبة ومحاولة القتل العمدي.