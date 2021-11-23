نجاة صبا مبارك وباسم ياخور من إنفجار لغم حقيقي خلال التصوير

نجت الممثلة الأردنية صبا مبارك والنجم السوري باسم ياخور، من موت محقق إثر إنفجار لغم حقيقي أثناء تصوير آخر مشاهد مسلسل “ليلة السقوط” بالعراق.

وحسب بيان لشركة بلا حدود للإنتاج الفني، المنتجة لمسلسل “ليلة السقوط”، انفجر لغم حقيقي في موقع تصوير المسلسل بمدينة الموصل العراقية.

وأكدت الشركة، نجاة كل العاملين في المسلسل من الموت وعدم وقوع إصابات.

كما أشارت الشركة إلى تلف بعض معدات التصوير جراء الانفجار، وتم استبدالها للانتهاء من تصوير العمل تمهيداً لعرضه مطلع العام المقبل.

وأضافت الشركة أن اللغم من مخلفات معركة تحرير الموصل، وكاد يصيب فريق العمل، لكن الانفجار طال كاميرات التصوير فقط في المدينة القديمة بمنطقة الموصل.

وجاء في البيان الرسمي للشركة: “شهد اليوم الأخير من تصوير مسلسل “ليلة السقوط”. انفجار لغم خلال التصوير في المدينة القديمة بمنطقة الساحل الأيمن في الموصل بالعراق. وهو المكان الذي شهد معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي على يد القوات العراقية. ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية”.

وأشارت الشركة المنتجة إلى أن العمل يقدم توثيقا للمآسي التي شهدها الوطن العربي. كما أضافت أن ميزانية التصوير تخطت 5 ملايين دولار، بسبب استخدام أحدث الكاميرات وكذا التعاون مع مديري تصوير على مستوى عالي.

وقالت الشركة، إن تنفيذ معارك الأكشن تم بشكل حقيقي. كما تمت الاستعانة بأجهزة خاصة لتصوير الانفجارات التي تمت.

واستمر التصوير لأكثر من 122 يوما، حتى يخرج العمل بالصورة التي تليق بتوثيق أحداث مهمة حقيقية. كما أشارت الشركة، إلى أن التصوير تم في مدن الموصل وإربيل ودهوك.

وحسب البيان، استغرق الإعداد لمسلسل “ليلة السقوط” 3 أعوام. ورصدت الشركة المنتجة ميزانية ضخمة لتقديمه على أعلى مستوى، حيث اختارت باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربي، تضم أكثر من 130 فنانا وفنانة من بينهم صبا مبارك وباسم ياخور.

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