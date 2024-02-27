نجاة طائرة قطرية من تصادم “وشيك” بأخرى إثيوبية فوق خليج عدن‎

في يوم السبت الموافق 24 فيفري، كادت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز إيرباص A350-900. التي كانت تقوم برحلة بين أديس أبابا (إثيوبيا) إلى دبي (الإمارات العربية المتحدة). أن تصطدم في السماء بطائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز بوينج 787. التي تربط الدوحة عنتيبي في أوغندا. ووقع الحادث فوق خليج عدن.

وأوضح الطيران المدني الصومالي الذي بدأ تحقيقاً في هذا الحادث أن “رحلة الخطوط الجوية القطرية. أبلغت خطأً من قبل المراقبين في مقديشو بالصعود إلى ارتفاع 40 ألف قدم. بينما كانت تحلق على ارتفاع 38 ألف قدم.

ونتيجة لذلك، وجدت الطائرتان نفسيهما على نفس الارتفاع، في مواجهة بعضهما البعض، وهو ما لا ينبغي أن يحدث أبدًا.

ولحسن الحظ، قام نظام TCAS (نظام منع الاصطدام المروري) التابع لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية إيرباص. وشركة الخطوط الجوية القطرية بوينغ بتنبيه الطيارين وأبلغ عن وجود الطائرة الأخرى التي تم اعتبارها على مسافة خطيرة.

وكما هو متوقع، قام النظامان بتنسيق مناوراتهما المراوغة في المستوى الرأسي. يخبر نظام TCAS إحدى الطائرات بالصعود والأخرى بالنزول. مما يزيد بشكل كبير المسافة العمودية بين الطائرتين. ولولا تنبيه الجهاز، لاصطدمت الطائرتان.

وترجع هذه المعلومات الضعيفة التي أرسلها المراقبون في مقديشو أساسًا إلى ضعف الاتصال بين المراقبين الصوماليين ومراقبي أرض الصومال.