قناة النهار نجاة غالمي: تطبيق الرقمنة في الجزائر يحتاج لكفاءات ورجال ميدان بقلم النهار أونلاين نشر في 27 فيفري 2023 - 23:24 شارك غرِّد أرسل 48 0 نجاة غالمي: تطبيق الرقمنة في الجزائر يحتاج لكفاءات ورجال ميدان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/z2RJK اقرأ أيضا العون فارس: نفتخر كوننا جزائريين.. وما تم تحقيقه كان بفضل دعوات الجزائريين قناة النهار 15 فيفري وزير الصناعة الصيدلانية : أِنا نامن كثير بالشراكة العربية-العربية قناة النهار 21 فيفري وقت التغيير: ماريا.. مطلقة وأم لطفلين.. ترغب بتغيير حياتها وإعادة الإرتباط من جديد قناة النهار 08 فيفري سيدي بلعباس/إكتشاف مذبـ ـح غير شرعي و توقيف 3 أشخاص و حجز 1000 دجاجة مذبـ ـوحة مهيئة للاستهلاك قناة النهار 17 فيفري المدير العام للبنك الوطني : افتتاح 14 وكالة للصيرفة الاسلامية مع نهاية السنة قناة النهار 27 فيفري النعامة : مصالح الغابات توزع حطب التدفئة على سكان المناطق المعزولة قناة النهار 13 فيفري تلمسان / صناعة الأحذية .. نشاط محلي وقطب لصناعة ثروة قناة النهار 26 فيفري مناصرة: هناك تراجع كبير في الأدوار السياسة حتى أصبحنا لا نفرق بين الحزب المعارض والمساند قناة النهار 13 فيفري كوثر أوعلال: أنا أحضر من أجل أبي وأتمنى تحقيق حلمه بالحصول على ميدالية في أولمبياد 2024 قناة النهار 19 فيفري بومرداس / إكتشاف ورشة سرية لصناعة وطحن الشمة المغشوشة وضبط أكثر من 6 قناطير قناة النهار 14 فيفري