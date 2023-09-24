نجاة نجم مانشستر يونايتد من حادث مروع

تعرض نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، لحادث مرور مروع بعد مباراة ناديه أمس السبت، أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وتحطمت سيارة راشفورد التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني، لكنه خرج منها غير مصاب بعد اصطدامه بإشارة مرورية، بالقرب من مجمع تدريب كارينغتون بعد وقت قصير من مغادرته.

وتوقفت حركة المرور في الشارع، بينما حضرت الشرطة إلى مكان الحادث.

وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الجانب الأيسر الخلفي من السيارة محطما بالكامل.